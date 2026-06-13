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13 июня 2026 в 10:19

Немецкий политик назвала последствие отказа ФРГ от сотрудничества с Россией

Политик Урбан: отказ от контактов с РФ выведет ФРГ из числа ведущих экономик

Берлин, Германия Берлин, Германия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Отказ от сотрудничества с Россией выведет ФРГ из числа ведущих экономик мира, считает глава отделения оппозиционной немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Саксонии Йорг Урбан. В интервью РИА Новости она отметила, что взаимодействие двух стран помогало Германии получать энергоносители по низким ценам. Политик добавила, что потеря контактов с РФ навредит сотрудничеству ФРГ с Азией.

Обязательно, и это давно известно, — сказала Урбан.

Ранее депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер ответил на критику своего визита на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), назвав ее необоснованной. Он подчеркнул, что диалог со всеми возможными торговыми партнерами отвечает национальным интересам Германии.

Кроме того, Фронмайер отметил, что в Германии сохраняется интерес к возможному возобновлению работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине. Он добавил, что уже сейчас следует рассматривать возможные варианты решения этого вопроса в будущем.

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