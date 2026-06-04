Германия заинтересована в запуске «Северных потоков»

В Германии сохраняется интерес к возможному возобновлению работы газопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» после завершения конфликта на Украине, заявил ТАСС на кулуарах Петербургского международного экономического форума заместитель руководителя и внешнеполитический эксперт фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер. Он отметил, что уже сейчас следует рассматривать возможные варианты решения этого вопроса в будущем.

С нашей стороны существует большой интерес к тому, чтобы «Северный поток» снова был введен в эксплуатацию, — сказал Фронмайер.

После окончания конфликта на Украине стороны могли бы вернуться к обсуждению перспектив эксплуатации газопроводов. Других комментариев он не привел.

Ранее стало известно, что оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) собирается в случае своей победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания запустить газопровод «Северный поток». Уточняется, что перед этим его планируется восстановить.