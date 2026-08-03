Спрос на наличные в России показал рекордный рост Центробанк: спрос на наличные в июле вырос на 43% и достиг максимума в 2026 году

Объем наличных в обращении в России по итогам июля вырос на 643,4 млрд рублей — это максимальный месячный прирост с начала 2026 года, свидетельствуют данные Центробанка РФ. Показатель увеличился на 43,1% по сравнению с июнем.

Согласно графику, в январе объем наличных сократился на 386,2 млрд рублей, но с февраля начал расти. За период с февраля по июль прирост составил 2 трлн 547 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Центробанк поднял официальный курс доллара на 60,5 копейки — до 80,0687 рубля. При этом евро также увеличился на 76,64 копейки — до 91,9589 рубля, юань вырос на 6,48 копейки — до 11,8342 рубля. В ведомстве подчеркнули, что установленные курсы не являются обязательствами покупать или продавать валюту по такой цене.

До этого стало известно, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в 10 крупнейших банках РФ в третьей декаде июля увеличилась до 12,85% годовых. Центробанк представил результаты проведенного в июле мониторинга максимальных процентных ставок по рублевым вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях.