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03 августа 2026 в 18:29

Центробанк повысил официальный курс доллара и евро в России

Центробанк России повысил официальный курс доллара до 80 рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Центробанк России на 4 августа 2026 года поднял официальный курс доллара на 60,5 копейки — до 80,0687 рубля, сообщает пресс-служба регулятора. При этом евро также увеличился на 76,64 копейки — до 91,9589 рубля, юань вырос на 6,48 копейки — до 11,8342 рубля. В ведомстве подчеркнули, что установленные курсы не являются обязательствами покупать или продавать валюту по такой цене.

Центральный банк Российской Федерации установил с 04.08.2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средняя максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях в 10 крупнейших банках РФ в третьей декаде июля увеличилась до 12,85% годовых. Центробанк представил результаты проведенного в июле мониторинга максимальных процентных ставок по рублевым вкладам в десяти крупнейших кредитных организациях.

До этого стало известно, что объем денежной базы в России в узком определении увеличился на 14 млрд рублей за период с 17 по 24 июля. По данным регулятора, показатель достиг 21 999,8 млрд рублей.

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