21 мая 2026 в 12:04

«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля

«Я этому не радуюсь»: в Госдуме огорчились из-за укрепления рубля

Анатолий Аксаков
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил NEWS.ru, что не рад укреплению рубля, о котором сообщало агентство Bloomberg. Он объяснил, что валюта стала лидером под влиянием мировых цен на нефть.

Я бы так сказал, рубль стал одной из самых крепких валют. Крепких, да, укрепляющихся валют, но под влиянием мировых цен на нефть. Это правда, так и есть. Но я этому не радуюсь, — отметил парламентарий.

По словам Аксакова, ситуация складывается так, что напряжение в Ормузском проливе будет нарастать. Если оно сохранится, цена на нефть продолжит расти, а это напрямую влияет на курс рубля, пояснил он.

Ранее Bloomberg сообщало, что рубль стал лучшей мировой валютой по динамике к доллару в этом квартале. С начала апреля национальная валюта укрепилась примерно на 12%, достигнув 72,6 рубля за доллар. Отмечается, что рубль второй год подряд игнорирует прогнозы о девальвации.

Экономист Ольга Борисова между тем отметила, что к первым дням лета доллар способен подняться до уровня 80 рублей. Приобретение американской валюты на таком фоне, по мнению эксперта, может оказаться удачным вложением.

