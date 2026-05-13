Стало известно, что будет с долларом к началу лета Доцент Борисова спрогнозировала повышение курса доллара до 80 рублей к лету

К началу лета курс доллара может достичь отметки в 80 рублей, заявила NEWS.ru доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова. На этом фоне, по ее словам, покупка американской валюты может стать выгодным решением.

На праздники курс доллара был установлен Банком России в размере 74,29 рубля. Хотя имеются данные, что на внебиржевом рынке в течение торговой сессии он приблизился к 73,75 рубля. Текущее значение действительно выглядит пиком. На это повлияла не только высокая стоимость нефти на мировом рынке и ключевая ставка, но и возобновление покупок валюты Минфином. В перспективе показатели могут скорректироваться. На этом фоне приобретение валюты может оказаться выгодным. Краткосрочный и среднесрочный прогнозы аналитиков свидетельствуют, что в ближайшее время курс рубля будет колебаться в диапазоне 73–80 рублей за доллар, — поделилась Борисова.

Она подчеркнула, что приобретение доллара сопряжено с определенными рисками, включая проблемы, вызванные отключением системы SWIFT. В качестве альтернативы для приумножения средств доцент порекомендовала рассмотреть инвестиции в дружественные валюты, например китайский юань. Также эксперт отметила, что не стоит игнорировать высокую доходность банковских вкладов и инвестиции в драгоценные металлы.

Ранее доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев заявил, что курс доллара может упасть до 50 рублей. Однако, по его словам, для этого необходимо выполнение двух условий, одно из которых — цена нефти на уровне $120 (8,9 тыс. рублей) за баррель.