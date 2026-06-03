Глава набсовета МосБиржи рассказал о притоке средств от физлиц Глава набсовета МосБиржи Швецов заявил о притоке средств от физических лиц

Россияне все чаще участвуют в биржевых торгах, причем приток игроков особенно ощутим на рынке облигаций, рассказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель наблюдательного совета ПАО «Московская Биржа» Сергей Швецов. В разговоре с NEWS.ru он уточнил, что на рынке акций игроков пока меньше.

Мы постоянно видим приток средств от физических лиц на рынке облигаций МосБиржи. На рынке акций игроков пока меньше, — отметил Швецов.

Глава набсовета МосБиржи добавил, что с 2027 года для россиян будут доступны операции с криптовалютой. В планах сделать торги доступными как для физических, так и для юридических лиц.

Мы планируем, что регулирование будет принято и мы запустим этот сервис для физлиц в том числе, — подчеркнул он.

Ранее депутат Анатолий Аксаков рассказал, что к концу 2026 года ожидается снижение ключевой ставки до 10%. По его словам, меры Центрального банка России способствуют сдерживанию инфляции в стране.

До этого Банк России снизил ключевую ставку до 14,5%. По данным регулятора, внутренний спрос приблизился к уровню, который позволяет увеличить предложение товаров и услуг.

В свою очередь директор по развитию финансовых продуктов в компании «Сравни» Магомед Гамзаев отметил, что, несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам. По его словам, ипотека останется в пределах 15–18% для рыночных программ, а потребительские займы будут варьироваться от 18–25% и выше.