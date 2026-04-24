Эксперт рассказал, подешевеют ли кредиты после снижения ключевой ставки

Аналитик Гамзаев: кредиты и ипотека не подешевеют вслед за ключевой ставкой

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Несмотря на смягчение денежно-кредитной политики ЦБ ставки по ипотеке и потребкредитам будут снижаться значительно медленнее ставок по вкладам, заявил NEWS.ru директор по развитию финансовых продуктов в компании «Сравни» Магомед Гамзаев. По его словам, ипотека останется в диапазоне 15–18% для рыночных программ, а потребительские кредиты — 18–25% и выше в зависимости от профиля заемщика.

Ставки по ипотеке и потребкредитам снижаются гораздо медленнее ставок по депозитам — банки осторожно закладывают риски и стоимость фондирования с лагом. В ближайший месяц заметных изменений не произойдет: ипотека останется в диапазоне 15-18% для рыночных программ, потребкредиты — 18-25% и выше в зависимости от профиля заемщика, — сказал Гамзаев.

По его прогнозу, к лету 2026 года можно ожидать лишь умеренного снижения: верхние границы ставок сократятся на 1–1,5 процентного пункта, но минимальные ставки останутся относительно высокими.

Ранее сообщалось, что Центробанк снизил ключевую ставку до 14,5%. Регулятор продолжил смягчение ДКП с шагом в 50 б.п. Динамика внутреннего спроса, как отметили в ЦБ, приблизилась к возможностям расширения предложения товаров и услуг.

Наталья Петрова
