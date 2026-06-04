Путин сделал заявление об участии в следующих выборах президента Путин напомнил, что Конституция позволяет ему баллотироваться в 2030 году

Президент России Владимир Путин напомнил, что Конституция РФ дает ему возможность баллотироваться на выборы в 2030 году. Однако говорить об этом пока преждевременно, уточнил лидер в ходе встречи с руководителями международных информагентств, которую транслировал Кремль.

Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим, — уточнил Путин.

Ранее президент России заявил, что РФ не выступает против евроассоциации Киева. По его словам, Евросоюз мог бы способствовать урегулированию ситуации, убедив Украину пойти на компромисс, вместо предоставления ему оружия.

Также Владимир Путин сообщил, что при подписании мирного документа с Украиной он произнес бы фразу: «Слава богу, все закончилось». Президент также подчеркнул, что Россия готова и хочет договориться с Украиной мирными средствами, причем на той базе компромиссов, о которых была достигнута договоренность в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже.