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05 августа 2026 в 10:09

Общественник призвал блокировать рекламу псевдодуховных практик в интернете

Общественник Иванов призвал интернет-сайты удалять курсы по «Хроникам Акаши»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал интернет-ресурсы удалять эзотерические курсы по «Хроникам Акаши». В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что подобные услуги, навязанные шарлатанами, играют на человеческих страхах и надеждах.

В последнее время на российских интернет-площадках массово появляются объявления о продаже курсов по так называемым «Хроникам Акаши». Нам предлагают за деньги научиться «читать прошлое и будущее», «активировать суперспособности», «трансформировать реальность» и даже «входить в контакт с космическим сознанием». Это не имеет никакого отношения ни к одной из традиционных религий России — ни к православию, ни к исламу, ни к буддизму, ни к иудаизму. Я призываю владельцев интернет-площадок и маркетплейсов, на которых размещаются такие курсы, немедленно удалять подобные объявления и блокировать продавцов, предлагающих эзотерические услуги, — высказался Иванов.

Он отметил, что «Хроники Акаши» — это сочетание восточных оккультных теорий, нью-эйджевской мистики и откровенного шарлатанства, замаскированного под псевдонаучные термины. По словам общественника, особенно цинично, когда подобные «курсы» стоят десятки тысяч рублей, предлагая «открыть чакры», «увидеть прошлые жизни» и «связаться с духовными наставниками».

С научной точки зрения «Хроники Акаши» — это не более чем эзотерическая концепция, заимствованная из индуизма и адаптированная теософами в XIX веке. Она не имеет никакого эмпирического подтверждения. Популяризаторы этих учений создали мистический нарратив, который сегодня активно используется для коммерческого продвижения сомнительных «духовных» услуг. Людям обещают быстрые результаты, доступ к «тайным знаниям» и решение всех проблем — от финансовых до личных. Но на деле это эксплуатация уязвимости, страхов и надежд людей, которые ищут ответы на сложные жизненные вопросы, — добавил Иванов.

Он заключил, что эзотерические услуги — это способ коммерческой манипуляции, который может привести к зависимости, финансовым потерям и отказу от реальной помощи, будь то медицинская или психологическая. По словам общественника, необходимо ввести административную ответственность за рекламу псевдодуховных практик, вводящих людей в заблуждение.

Ранее сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил запретить эзотерикам комментировать пропажи людей. По его мнению, псевдоэксперты, стремясь к популярности, переходят моральные границы и мешают работе спасателей.

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