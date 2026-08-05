В ГД объяснили, что будет с iPhone в России после дела ФАС против Apple

В ГД объяснили, что будет с iPhone в России после дела ФАС против Apple Депутат Свинцов: дело ФАС против Apple не грозит работе iPhone в России

Возбуждение Федеральной антимонопольной службой дела в отношении Apple не повлияет на работу устройств этой компании в России, заявил ТАСС зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. По его словам, iPhone как работали, так и продолжат работать.

На наших гражданах, которые пользуются продукцией Apple, это (возбуждение дела. — NEWS.ru) никак не отразится, — отметил депутат.

Он уточнил, что действия ФАС, Роскомнадзора и других профильных ведомств направлены на фиксацию нарушений российского законодательства и последующее взыскание штрафов. Решения судов будут действовать до тех пор, пока Apple не решит возобновить работу в РФ, резюмировал Свинцов.

Ранее юрист Михаил Пирогов назвал маловероятным запрет продукции Apple в РФ из-за дела, возбужденного ФАС против компании. Тем не менее, теоретически возможно ужесточение давления в виде новых точечных ограничений, включая запреты на отдельные способы оплаты, предположил правозащитник.

До этого стало известно, что корпорация Apple пошла на уступки перед ФАС и добавила в операционную систему iOS возможность предустановки российского поисковика. С 27 июля в обновленной версии ПО эта функция реализована. В ведомстве напомнили, что закон требует, чтобы в телефоне по умолчанию можно было использовать поисковик РФ или другой страны ЕАЭС.