Родители с ребенком почти на трое суток застряли в горах и едва не погибли

Родители с ребенком почти на трое суток застряли в горах и едва не погибли Семья туристов с ребенком провела почти трое суток на перевале Аишхо в Сочи

Родители с восьмилетней дочерью почти трое суток провели на перевале Аишхо в Сочи, сообщила пресс-служба организации «Кубань-СПАС» в социальной сети «ВКонтакте». По информации волонтеров, семья отправилась в поход по маршруту Псебай — Красная Поляна. Матери ребенка внезапно стало плохо, ее мучили сильная слабость и рвота.

Из-за плотного тумана авиация не смогла вылететь к пострадавшей. В итоге спасатели добрались до семьи на служебном автомобиле, а также пешком. Туристку осмотрели и оказали ей первую помощь. Женщина была ослаблена и самостоятельно продолжить путь не могла.

Ее эвакуировали на носилках, а затем уже на лошади доставили до машины. Позже россиянку довезли до больницы, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Уточняется, что туристическая группа была официально зарегистрирована в МЧС. Благодаря этому спасателям не пришлось тратить время на поиски семьи в горах.

Ранее в Дагестане спасатели нашли двух туристов, пропавших на горе Шалбуздаг. Информация об исчезновении мужчины и женщины поступила 2 августа, после чего на место выдвинулась поисково-спасательная группа. Состояние россиян оценивается как удовлетворительное.