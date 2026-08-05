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05 августа 2026 в 12:56

Мэр Сеуты раскритиковал испанские власти за миграционный кризис

Мэр Сеуты Вивас назвал запоздалой реакцию властей Испании на миграционный кризис

Хуан Хесус Вивас Хуан Хесус Вивас Фото: Alberto Ortega/ Keystone Press Agency/Global Look Press
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Мэр-президент испанского анклава Сеута Хуан Хесус Вивас в интервью COPE раскритиковал правительство страны, которое не оказало городу своевременной поддержки в условиях миграционного кризиса. Он подчеркнул, что реакция властей оказалась недостаточно быстрой.

Мы хотели энергичных, решительных и немедленных действий со стороны государства, но этого не произошло. Реакция государства была запоздалой и недостаточной, — отметил Вивас.

В конце июля анклав Сеута, расположенный в Северной Африке на границе с Марокко, столкнулся с массовым наплывом нелегальных мигрантов. Как сообщал глава испанского МВД Фернандо Гранде-Марласка, через границу из Марокко проникли около 72 тыс. человек, примерно 70 тыс. из которых уже покинули территорию анклава. Население самой Сеуты составляет около 85 тыс. жителей.

Экс-глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель говорил, что миграционный кризис в Сеуте продемонстрировал отсутствие единства и солидарности в Евросоюзе. По его словам, произошедшее показывает раскол внутри блока.

В то же время колумнист Bloomberg Лионель Лоран высказал мнение, что массовый наплыв мигрантов в Сеуту может иметь беспрецедентные последствия для Европы. Он обратил внимание, что этот кризис побил рекорд по масштабности.

Европа
Испания
Сеута
миграционный кризис
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