Военный эксперт оценил запасы оружия ВСУ

Атаки ВС России и нежелание США передавать Киеву ракеты Patriot PAC-3, которые нужны им для защиты объектов на Ближнем Востоке, привели дефициту средств обороны на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, в украинской армии также существует серьезная нехватка боеприпасов для комплексов IRIS-T и NASAMS.

Если говорить о системах ПВО, то у Украины реально большие проблемы. Это связано с тем, что Соединенные Штаты держат для себя ракеты Patriot PAC-3 и направляют их на Ближний Восток. Так они имеют возможность защитить объекты от Ирана. Хотя и у самих американцев тоже наблюдаются проблемы с перехватчиками. Кроме того у ВСУ есть дефицит ракет для комплексов IRIS-T и NASAMS. Запасы оружия у Украины также иссякли в связи с регулярными атаками ВС РФ. Вначале мы уничтожали предприятия ВПК в Киеве. Сейчас наносим удары по логистическим центрам, куда приходят комплектующие для БПЛА и крылатых ракет, — сказал Кнутов.

Он отметил, что оставшиеся у Украины средства поражения, в основном зенитные установки, предназначены для борьбы с дронами «Герань-2». Однако, по его словам, российские войска все чаще применяют «Герань-4 Сикер», которая летит на высоте до пяти километров и развивает скорость до 600 км/ч.

На сегодняшний день те средства поражения, которые остались у Украины, в основном зенитные и зенитно-артиллерийские установки, предназначены для борьбы с нашими «Геранями-2». Однако мы теперь чаще используем «Герань-4 Сикер». Она идет на высоте примерно четыре-пять километров и имеет скорость до 600 км/ч. В результате на такой высоте зенитные установки до наших дронов не достают. Украинские БПЛА могут перехватить беспилотник со скоростью лишь до 300 км/ч. Поэтому наши «Герани» для ВСУ недосягаемы, — заключил Кнутов.

Ранее сообщалось, что армия Украины за минувшие сутки потеряла около 1380 военнослужащих. Наибольшие потери ВСУ понесли на восточном направлении — свыше 360 бойцов.