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05 августа 2026 в 14:40

Аукцион по продаже вокзала в центре Москвы не состоялся

Третий аукцион по продаже Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Третий аукцион по продаже московского Рижского вокзала не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из извещения о торгах. Стартовая цена составляла 4 млрд руб., задаток — 400,9 млн руб. Шаг аукциона составлял 200,5 млн рублей.

К установленному извещением и документацией о торгах сроку окончания подачи заявок на участие в торговой процедуре <…> Не подано ни одной заявки на участие в торгах, в связи с чем процедура проведения торгов не состоялась, — сказано в извещении.

Ранее компания «Российские железные дороги» выставила на продажу комплекс зданий Рижского вокзала на онлайн-платформе «Авито». Правительство РФ в феврале 2026 года согласовало это предложение, а соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также сообщалось, что в Москве на торги были выставлены пять нежилых помещений, расположенных на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе. Предпринимателям предложили объекты свободного назначения на седьмом этаже дома у станции метро «Дубровка».

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