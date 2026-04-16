Предпринимателям предложили купить пять нежилых помещений в Москве

В Москве на торги выставили пять нежилых помещений, расположенных на Шарикоподшипниковской улице в Южнопортовом районе, пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова. Площадь объектов составляет от 22,1 до 75,6 квадратного метра.

Старт или масштабирование бизнеса, как правило, начинаются с выбора помещения или здания. Приобрести такую недвижимость можно на городских торгах, а подобрать подходящие по стоимости, площади и другим параметрам объекты — на столичном инвестиционном портале, — подчеркнул Пуртов.

Нежилые помещения свободного назначения находятся на седьмом этаже дома у станции метро «Дубровка». Заявки на аукцион принимаются до 6 мая, торги пройдут 15 мая на площадке «Росэлторг».

Ранее Российские железные дороги выставили на торги здание Рижского вокзала в Москве. Начальная цена за объект составляет чуть более 4 млрд рублей.