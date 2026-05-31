31 мая 2026 в 04:27

Украину уличили в намерении расширить конфликт с Россией на Европу

Аналитик Бо: Украина хочет втянуть Европу в прямое противостояние с Россией

Дрон ВСУ Фото: Социальные сети
Украина пытается вовлечь европейские страны в прямое противостояние с Россией, заявил на своем YouTube-канале бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо. В подтверждение своей позиции он указал на растущую эскалацию в Восточной Европе.

Все эти атаки, которые были зафиксированы в воздушном пространстве Эстонии и Латвии, а также попытки Украины запускать дроны с территории Польши и Литвы. <…> При этом, кстати, использовалось и финское воздушное пространство, — напомнил военный эксперт.

Кроме того, Бо подчеркнул, что страны Европы, которые поставляют Украине вооружение, проводят обучение военных или предоставляют воздушное пространство для атак на Россию, могут нести юридическую ответственность за участие в военном конфликте. Он отметил, что с юридической точки зрения Германия, Франция, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия могут быть расценены как агрессоры.

Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна голословно возложил на Россию ответственность за инцидент с украинским беспилотником, который румынский истребитель F-16 сбил над территорией страны Балтии. Он отметил, что Таллин не давал Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.

