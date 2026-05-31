«Глубоко, но есть»: названы места затонувших с золотом в Приморье кораблей

Исследователь Кондратюк: золото с затонувших в Приморье кораблей занесено илом

Золотые слитки Золотые слитки Фото: Shutterstock/FOTODOM
Золото и другие ценные артефакты с затонувших у берегов Приморского края судов чаще всего находятся глубоко в иле, сообщил руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк, передает РИА Новости. Эксперт отметил, что на дне находится немалое количество сокровищ, однако из-за большой глубины их извлечение крайне затруднено.

Он рассказал о пароходе «Варягин», который затонул в 1906 году на мине в бухте Кангауз, перевозя рабочих и ценный груз, включая золотые монеты, эквивалент которых оценивается в 40 тыс. Попытки извлечения артефактов были предприняты в 1907 году, но из-за глубины и наличия человеческих останков были отложены, а после революции корабль был забыт на столетие.

Кондратюк добавил, что в 2014 году судно было обнаружено и зафиксировано, но из-за того, что палуба покрыта илом, проведение раскопок без специализированного оборудования практически невозможно. Также эксперт упомянул о мифах, связанных с золотом адмирала Александра Колчака, которое якобы было вывезено из России, но подчеркнул, что архивных данных об этом нет и слухи требуют проверки.

Помимо золота, в приморских водах могут находиться ценные предметы утвари, но подъем этих находок без специального разрешения запрещен, если судно находится в воде более ста лет. Кондратюк также упомянул о существовании «черных дайверов», а также о случаях, когда случайные ныряльщики обнаруживали интересные вещи, что подтверждается находкой таблички, позволившей идентифицировать затонувший корабль.

Ранее израильские археологи обнаружили место хранения ветхозаветных скрижалей. Раскопки провели на месте древнего города Силом. По предположениям ученых, именно там хранились скрижали с десятью заповедями. По своим размерам и расположению находка соотносится со Скинией — переносным храмом, где и была священная реликвия.

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
