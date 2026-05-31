«Глубоко, но есть»: названы места затонувших с золотом в Приморье кораблей Исследователь Кондратюк: золото с затонувших в Приморье кораблей занесено илом

Золото и другие ценные артефакты с затонувших у берегов Приморского края судов чаще всего находятся глубоко в иле, сообщил руководитель секции подводных исследований Русского географического общества Алексей Кондратюк, передает РИА Новости. Эксперт отметил, что на дне находится немалое количество сокровищ, однако из-за большой глубины их извлечение крайне затруднено.

Он рассказал о пароходе «Варягин», который затонул в 1906 году на мине в бухте Кангауз, перевозя рабочих и ценный груз, включая золотые монеты, эквивалент которых оценивается в 40 тыс. Попытки извлечения артефактов были предприняты в 1907 году, но из-за глубины и наличия человеческих останков были отложены, а после революции корабль был забыт на столетие.

Кондратюк добавил, что в 2014 году судно было обнаружено и зафиксировано, но из-за того, что палуба покрыта илом, проведение раскопок без специализированного оборудования практически невозможно. Также эксперт упомянул о мифах, связанных с золотом адмирала Александра Колчака, которое якобы было вывезено из России, но подчеркнул, что архивных данных об этом нет и слухи требуют проверки.

Помимо золота, в приморских водах могут находиться ценные предметы утвари, но подъем этих находок без специального разрешения запрещен, если судно находится в воде более ста лет. Кондратюк также упомянул о существовании «черных дайверов», а также о случаях, когда случайные ныряльщики обнаруживали интересные вещи, что подтверждается находкой таблички, позволившей идентифицировать затонувший корабль.

