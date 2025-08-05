Израильские археологи обнаружили место хранения ветхозаветных скрижалей В Израиле нашли руины строения, где раньше располагался библейский Ковчег Завета

Израильские археологи обнаружили руины строения, где раньше располагался библейский Ковчег Завета, пишет MIR24.TV. Раскопки провели на месте древнего города Силом. По предположениям ученых, именно там хранились скрижали с десятью заповедями.

Монументальное каменное сооружение ориентировано с востока на запад и разделено в пропорции два к одному, что соответствует ветхозаветным описаниям. По своим размерам и расположению находка соотносится со Скинией — переносным храмом, где и была священная реликвия.

При раскопках рядом со строением было найдено более 100 тысяч фрагментов костей овец, коз и коров, преимущественно правых. Такая избирательность подтверждает библейские тексты, где указано, что для жертвоприношений использовалась именно эта часть туши домашнего скота.

Археологи из Израиля ранее нашли старинную мастерскую по производству оружия. Ее предположительный возраст составляет 5500 лет.