Израильские археологи сделали неожиданную находку возрастом 5500 лет Управление древностей Израиля сообщило о раскопке старинной мастерской с оружием

Археологи из Израиля обнаружили старинную мастерскую по производству оружия, сообщили в управлении древностей страны. Ее предположительный возраст составляет 5500 лет, отметили в пресс-службе ведомства.

Найденное учеными поселение занимало территорию диаметром около 500 метров. Оно включало в себя сотни подземных ям, часть из них была выложена сырцовыми кирпичами. Выемки служили для различных целей: от складов и ремесленных помещений до жилищ и общественных пространств. Поселение существовало на протяжении нескольких столетий, начиная с эпохи энеолита.

Одной из самых ценных находок стали крупные кремневые заготовки, из них ремесленники делали чрезвычайно острые лезвия. Они имели похожую форму и использовались в качестве ножей для разделки туш животных.

Ранее археологам удалось найти на турецкой территории новые доказательства реальности Троянской войны. Руководящий раскопками профессор Университета Чанаккале Онсекиз Март Рустем Аслан сообщил, что ученые обнаружили на месте древнего города тысячи камней для пращи и наконечников стрел.