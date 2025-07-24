Археологи сделали неожиданное открытие на месте древней Трои

Специалистам удалось найти на турецкой территории новые доказательства того, что Троянская война действительно имело место быть, передает заявление руководящего раскопками профессора Университета Чанаккале Онсекиз Март Рустема Аслана Daily Mail. По его словам, тысячи камней для пращи и наконечников стрел, а также руины и наспех захороненные тела были обнаружены на месте Трои.

Пращные камни, изготовленные на высоком качественном уровне, свидетельствуют о том, что в этом месте шли ожесточенные боестолкновения, говорится в сообщении. Открытие, сделанное археологами, доказывает, что город действительно был уничтожен в ходе событий, описанных Гомером в «Илиаде».

Ранее археологами была найдена таинственная мозаичная надпись во время раскопок в древнем городе Олимпос в Турции. по словам специалистов, это было некое предупреждение, которое гласило: «Только те, кто на праведном пути, могут войти сюда». Грозная надпись, вероятно, имеет религиозный и социальный смысл.

Кроме того, специалисты во время раскопок в Нижегородской области на участке IX века нашли захоронение коня. Кроме могилы животного, археологи обнаружили еще 15 древних захоронений.