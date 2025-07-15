Археологи обнаружили угрожающую надпись при раскопках в Турции Аrkeonews: археологи нашли надпись о праведном пути в древнем городе Олимпос

Археологи обнаружили мозаичную надпись с посланием во время недавних раскопок в древнем городе Олимпос, расположенном в районе Кумлуджа в Анталье, передает издание Аrkeonews. Она гласит: «Только те, кто на праведном пути, могут войти сюда».

Считается, что надпись имеет религиозное и социальное значение, особенно в контексте раннего христианства в этом регионе, — сказано в статье.

Также там располагаются мозаики с именами благотворителей церкви. Директор раскопок доцент, профессор, доктор Гекчен Куртулуш Оздашкын из Университета Памуккале уверен, что эти находки подтверждают: Олимпос был городом с большим количеством мозаичных полов по сравнению с остальной частью Ликийского региона.

Ранее гид-экскурсовод проекта «Челябинск пешком» Эдуард Верховых рассказал, что на площади Искусств в Центральном районе Челябинска археологи в ходе раскопок обнаружили останки первых жителей города. Находка датируется XVIII веком. Их отправят в Самару, где антропологи определят возраст, пол, причины смерти, а также историческую ценность находки.