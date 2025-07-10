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10 июля 2025 в 13:57

В Челябинске нашли останки первых жителей города

Археологи нашли датируемые XVIII веком останки первых жителей Челябинска

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На площади Искусств в Центральном районе Челябинска археологи в ходе раскопок обнаружили останки первых жителей города, рассказал гид-экскурсовод проекта «Челябинск пешком» Эдуард Верховых на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Находка датируется XVIII веком.

Неделю наблюдал за земляными работами на площади Искусств, заглядывая через спины рабочих в подготовку прокола трубой улицы Труда в сторону Картинной галереи. Но не только я, по закону еще и археологи, — написал он.

Археологическая экспедиция началась 7 июля, пишет aif.ru. За несколько дней специалистам удалось извлечь около пяти человеческих останков из трех могильных ям. Теперь их отправят в Самару, где антропологи определят возраст, пол, причины смерти, а также историческую ценность находки.

Раскопки на площади Искусств продолжаются уже более десяти лет, отмечает издание. За это время исследователи обнаружили фундамент церковной ограды, следы оборонительных сооружений, а также кладбище, где были погребены первые жители Челябинска. Новые находки позволят ученым получить важные сведения о жизни первых поколений горожан.

Особый научный интерес представляет антропологическое исследование находок, которое прольет свет на демографические характеристики. Станут известны причины смерти первых челябинцев, а также их образ жизни.

Ранее стало известно, что в Нижегородской области на участке IX века археологи обнаружили захоронение коня. Специалисты провели раскопки в Вачском муниципальном округе в рамках экспедиции.

Челябинск
археологи
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