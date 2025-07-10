Археологи нашли средневековое захоронение коня под Нижним Новгородом

В Нижегородской области на участке IX века археологи обнаружили захоронение коня, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на министра культуры региона Наталью Суханову. Специалисты провели раскопки в Вачском муниципальном округе в рамках экспедиции.

Ее организовал Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Всего на площади 500 квадратных метров нашли 16 погребений, в том числе одно захоронение коня. Помимо этого, на участке обнаружили янтарную подвеску начала XI века.

В настоящий момент исследователи изучают захоронения, которые были повреждены грабителями. В дальнейшем археологи планируют провести анализ целых погребений.

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