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10 июля 2025 в 12:23

Археологи нашли средневековое захоронение коня под Нижним Новгородом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Нижегородской области на участке IX века археологи обнаружили захоронение коня, пишет Pravda-nn.ru со ссылкой на министра культуры региона Наталью Суханову. Специалисты провели раскопки в Вачском муниципальном округе в рамках экспедиции.

Ее организовал Нижегородский государственный историко-архитектурный музей-заповедник. Всего на площади 500 квадратных метров нашли 16 погребений, в том числе одно захоронение коня. Помимо этого, на участке обнаружили янтарную подвеску начала XI века.

В настоящий момент исследователи изучают захоронения, которые были повреждены грабителями. В дальнейшем археологи планируют провести анализ целых погребений.

Ранее в Великобритании археологи обнаружили подошву от обуви римского легионера длиной 32 см — это соответствует примерно 48-му размеру. Необычный артефакт нашли в римском форте Магна.

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