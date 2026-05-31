31 мая 2026 в 01:19

Назван срок нормализации ситуации с топливом в Крыму

Аксенов: ситуация с бензином в Крыму наладится через 30 дней

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Ситуация с продажей бензина в Крыму должна стабилизироваться в течение ближайших 30 дней, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в МАКСе. До тех пор, с 31 мая, на территории республики отпуск бензина марки АИ-95 будет осуществляться в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.

При этом на АЗС АТАН и ТЭС продажа бензина АИ-95 будет производиться исключительно по талонам <...> не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена, — говорится в публикации.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов обращал внимание, что подорожание топлива может привести к повышению цен на продукты питания. На этом фоне, по его словам, необходимо принять закон, ограничивающий рост стоимости бензина уровнем инфляции.

До этого депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев назвал планы Запада на Крым безосновательными фантазиями. По его мнению, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес, призывавший Украину добиться контроля над Крымом, атаковав Крымский мост, должен пересмотреть последствия своей риторики.

