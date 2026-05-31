Назван срок нормализации ситуации с топливом в Крыму Аксенов: ситуация с бензином в Крыму наладится через 30 дней

Ситуация с продажей бензина в Крыму должна стабилизироваться в течение ближайших 30 дней, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в МАКСе. До тех пор, с 31 мая, на территории республики отпуск бензина марки АИ-95 будет осуществляться в первую очередь для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему.

При этом на АЗС АТАН и ТЭС продажа бензина АИ-95 будет производиться исключительно по талонам <...> не более 20 литров на одно транспортное средство. Заправка в канистры запрещена, — говорится в публикации.

Ранее лидер «Справедливой России», руководитель фракции в Госдуме Сергей Миронов обращал внимание, что подорожание топлива может привести к повышению цен на продукты питания. На этом фоне, по его словам, необходимо принять закон, ограничивающий рост стоимости бензина уровнем инфляции.

