31 мая 2026 в 01:37

Трамп готов стать «главной звездой мира» из-за массовых отказов артистов

Трамп готов выступить после отказа артистов давать концерты ко Дню независимости

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выступления с речью в Вашингтоне на фоне того, что артисты массово отказываются участвовать в концертах по случаю 250-летия независимости США. Праздничные мероприятия были запланированы в центре столицы с 25 июня по 10 июля, отметил сам политик в своей соцсети Truth Social.

По данным телеканала CBS, отказы от выступлений посыпались почти сразу после объявления списка участников. Трамп написал, что он поручает своим представителям изучить возможность проведения митинга «Америка вернулась» в то же время и в том же месте. Американский лидер также напомнил, что собирает на своих выступлениях больше зрителей, чем Элвис Пресли на пике славы.

Я так понимаю, у артистов сдают нервы из-за их предстоящего выступления в среду, поэтому я подумываю привлечь вместо них Главную Звезду Мира... Я поручаю своим представителям изучить возможность проведения митинга «Америка вернулась» в среду в Вашингтоне, округ Колумбия, в то же время и в том же месте, — указал Трамп.

Ранее Министерство финансов США приняло решение разместить подпись президента на долларовых банкнотах. Это произойдет впервые для действующего главы государства и приурочено к 250-летию независимости страны.

