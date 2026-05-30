30 мая 2026 в 17:01

Трамп внезапно отрекся от своего потенциального преемника

NYT: Трамп усомнился в способности Вэнса возглавить США

Дональд Трамп Фото: Kenny Holston — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп усомнился в способности вице-президента Джей Ди Вэнса возглавить страну, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники. По их информации, глава государства часто спрашивает помощников, кто лучше смог бы справиться с управлением страной.

В недавних беседах с помощниками и союзниками президент Трамп часто вставлял вопрос о своем вице-президенте: «Есть ли у Джей Ди Вэнса все необходимое, чтобы дойти до конца?» Обычно он сам отвечает на свой вопрос: «Он не так уж и уверен?», — говорится в сообщении.

По информации журналистов, в частных разговорах Трамп вспоминает промахи Вэнса, среди которых инцидент, во время которого вице-президент уронил трофей чемпионата штата Огайо по американскому футболу. Кроме того, в Белом доме Вэнсу намекают, что он уделяет слишком много времени соцсетям, что «не соответствует» занимаемой им должности.

Ранее член Палаты представителей США Томас Мэсси, проигравший праймериз, заявил о своем намерении участвовать в президентских выборах 2028 года. Прежде он критиковал Трампа. В ответ на это хозяин Белого дома назвал Мэсси бомжом.

