Американский разведчик раскрыл план спецоперации США на Кубе

Вооруженные силы США обладают технической возможностью провести военную операцию против Кубы с целью захвата Рауля Кастро, заявил газете The Sun бывший офицер американской морской разведки подполковник Хэл Кемпфер. По словам эксперта, один из оперативных сценариев предполагает нанесение серии массированных авиаударов по ключевой военной инфраструктуре острова.

Кемпфер добавил, что США способны в течение 48–72 часов полностью вывести из строя кубинский флот и парализовать работу систем связи и управления армией. После этого американцы смогут подключить к операции авианосную группу, десантные корабли, спецназ и около 2500 морских пехотинцев. Главным этапом операции станет полная блокировка Гаваны и проведение точечных рейдов по поиску и задержанию Кастро.

При этом бывший разведчик признал, что вторжение на остров станет для Пентагона крайне сложной задачей. Успех штурма потребует колоссальных разведывательных ресурсов, а также длительной и тщательной подготовки личного состава.

Ранее стало известно, что США значительно нарастили число разведывательных полетов у берегов Кубы. С 4 февраля американские ВВС и ВМС выполнили не менее 25 вылетов вблизи острова, преимущественно рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба.