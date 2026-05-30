Московский бариста-педофил отправился в СИЗО

Суд вынес решение об аресте мужчины, который домогался школьницы в метро, сообщает Telegram-канал «112». Следственные органы уже предъявили официальные обвинения 29-летнему фигуранту по имени Илья.

По версии следствия, задержанный совершил противоправные развратные действия в отношении 13-летней школьницы в районе перегона у станции «Боровицкая». В настоящее время обвиняемый заключен под стражу, а правоохранители параллельно проверяют его на возможную причастность к совершению других аналогичных преступлений.

Сам задержанный утверждал, что посадил несовершеннолетнюю к себе на колени исключительно «как хорошую знакомую». По его утверждению, он просто ехал в компании школьниц в кофейню своей матери, где работает бариста. До этого его неоднократно видели в компании несовершеннолетних девочек в самом заведении.

Жильцы дома, где расположено кафе, рассказали, что в заведении постоянно бывает много подростков. При этом некоторых школьниц мужчина угощал напитками и печеньем бесплатно. История получила огласку 29 мая, после этого Илья перестал появляться на работе.