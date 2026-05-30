Тела двух человек нашли после пожара в частном доме Пожар в деревне Верхняя Ирга Свердловской области унес жизни двух человек

Два человека погибли при пожаре в частном доме и надворных постройках в деревне Верхняя Ирга Свердловской области, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в МАКСе. По данным ведомства, возгорание было ликвидировано, огонь охватил около 200 квадратных метров.

В ходе тушения пожара обнаружены два человека без признаков жизни, — говорится в сообщении.

Уточняется, что дом не был оборудован пожарным извещателем. Причины возгорания предстоит установить дознавателям МЧС.

Ранее Единая дежурно-диспетчерская служба по Ямальскому району сообщила, что при пожаре на нефтегазоконденсатном месторождении в ЯНАО погиб один человек. Специалисты выясняют причину возгорания.

До этого стало известно, что во время пожара в Омской области погибли 25-летняя хозяйка домостроения, ее годовалый сын и две дочери двух и пяти лет, а также 35-летняя подруга с 14-летним сыном. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.