ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
30 мая 2026 в 18:44

МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на оборудование ЗАЭС

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Международное агентство по атомной энергии уведомили об атаке украинского беспилотника на машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По предварительной информации, в здании произошел сквозной подрыв.

Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили, — сообщили агентству.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что украинский дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, беспилотный летательный аппарат взорвался. Лихачев добавил, что дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.

Также Лихачев заявил, что удар БПЛА по машинному залу блока № 6 Запорожской АЭС стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование объекта. Он добавил, что украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. По его мнению, мир оказался еще ближе к катастрофе, последствия которой способны затронуть даже жителей стран, находящихся далеко за пределами России и Украины.

Регионы
ЗАЭС
МАГАТЭ
Росатом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
В Wildberries поставили точку в слухах о крупной покупке
Более 10 млн человек приняли участие в голосовании ЕР
Иран ответил на новые условия Трампа
В центре Еревана прошел многотысячный митинг оппозиционного блока «Армения»
Число пострадавших после атаки ВСУ на Геническ увеличилось
Трагедия на трассе под Пермью унесла жизни четырех человек
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.