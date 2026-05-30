МАГАТЭ уведомили об атаке ВСУ на оборудование ЗАЭС

Международное агентство по атомной энергии уведомили об атаке украинского беспилотника на машинный зал шестого энергоблока Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. По предварительной информации, в здании произошел сквозной подрыв.

Сотрудников МАГАТЭ мы только что уведомили, — сообщили агентству.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что украинский дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, беспилотный летательный аппарат взорвался. Лихачев добавил, что дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.

Также Лихачев заявил, что удар БПЛА по машинному залу блока № 6 Запорожской АЭС стал первой целенаправленной атакой на основное оборудование объекта. Он добавил, что украинские вооруженные силы раз за разом переходят не просто красные линии, а границы здравого смысла. По его мнению, мир оказался еще ближе к катастрофе, последствия которой способны затронуть даже жителей стран, находящихся далеко за пределами России и Украины.