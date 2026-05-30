«Критически важен»: в ЗАЭС раскрыли пугающие детали атаки ВСУ на энергоблок Директор ЗАЭС Яшина: дрон ВСУ взорвался в критически важном для станции зале

Зал энергоблока № 6 Запорожской атомной электростанции, поврежденный при атаке ВСУ, является критическим важным для обеспечения безопасности всего объекта, рассказала ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина. По ее словам, сейчас станция работает в режиме «холодного останова».

Машзал критически важен для обеспечения энергоснабжения систем безопасности, — подтвердила Яшина.

Она добавила, что поврежденный зал отделяют от реактора всего лишь несколько метров. Взрыв не повредил основное оборудование станции, но оставил дыру в стене, уточнила Яшина.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил, что украинский дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. По его словам, беспилотный летательный аппарат сдетонировал. Лихачев добавил, что дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания.

До этого постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что экспертам МАГАТЭ, находившимся на станции, сообщили об атаках ВСУ на транспортный цех станции и другие объекты. Инцидент обошелся без жертв среди сотрудников.