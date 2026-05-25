25 мая 2026 в 00:40

Ульянов рассказал МАГАТЭ о новых ударах по ЗАЭС

МАГАТЭ сообщили об атаках ВСУ на объекты Запорожской АЭС

Экспертов МАГАТЭ, находящихся на Запорожской АЭС, проинформировали об атаках ВСУ на объекты станции, рассказал РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что в субботу и воскресенье по электростанции были нанесены серии ударов.

Атакам подверглись транспортный цех ЗАЭС, где сгорело несколько автобусов, а также ряд других объектов, включая пожарно-спасательную часть. К сожалению, есть новые пострадавшие, включая гражданских. Экспертам секретариата МАГАТЭ, находящимся на ЗАЭС, об этих нападениях сообщили, — сообщил Ульянов.

Ранее сообщалось, что Международное агентство по атомной энергии ведет переговоры с Москвой и Киевом по поводу локального прекращения огня у Запорожской АЭС. Как сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, это необходимо для проведения ремонтных работ. По информации агентства, после отключения основной линии «Днепровская» 24 марта атомная электростанция получает внешнее питание через резервную линию «Ферросплавная-1».

