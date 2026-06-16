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16 июня 2026 в 21:45

В Белом доме ответили на слухи о решении Трампа по Пентагону и ЦРУ

В Белом доме опровергли слухи об отставке Хегсета и директора ЦРУ Рэтклиффа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
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Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли опровергла слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы намерен отправить в отставку главу Пентагона Пита Хегсета и директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. На своей странице в соцсети X она отметила, что подобные сведения не соответствуют действительности.

Представитель Белого дома разместила свое заявление, сделав репост соответствующей публикации от издания Israel Hayom. Келли заявила, что ранее не слышала об авторе публикации, пока тот не начал распространять недостоверную информацию без обращения за комментариями в Белый дом. Автор не располагает достоверными данными, а его источники не заслуживают доверия, подчеркнула она.

Ранее три источника портала Axios сообщили: Рэтклифф заявил Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что разведданные вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на ядерные уступки. Речь идет о тех уступках, которых США добиваются в финальном соглашении с Тегераном.

До этого глава Белого дома заявил, что после подписания соглашения с Ираном, которое планируется на 19 июня, США нужно разобраться с ливанским вопросом. По его словам, Вашингтону необходимо провести «небольшую беседу» с представителями «Хезболлы». Какие именно шаги будут предприняты, не уточняется.

США
Дональд Трамп
Белый дом
Пит Хегсет
Джон Рэтклифф
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