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29 июля 2026 в 18:40

Вован и Лексус назвали главную задачу своих пранков

Вован и Лексус указали на разъяснительную функцию своих пранков

Вован и Лексус Вован и Лексус Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Телефонные розыгрыши с участием зарубежных политиков носят разъяснительную функцию, рассказали в интервью NEWS.ru пранкеры Вован и Лексус. По их словам, такие диалоги в том числе напоминают — не стоит создавать себе кумиров.

Мы поставляем эксклюзивный контент, который дает возможность всем и каждому понять, что в голове у тех, кто принимает решения на мировой арене. Это сложно найти где-то в общем информационном потоке, а у нас есть эта информация от первого лица. Ну и, конечно, мы напоминаем людям, что не стоит создавать себе кумиров, — отметил Вован.

По его словам, многие люди принимают политиков за небожителей, однако это совершенно не так.

На самом деле после прямого общения с ними понимаешь, что многие люди на обычных должностях и с обычными профессиями гораздо умнее и квалифицированнее, — добавил пранкер.

Ранее Вован и Лексус получили орден Дружбы за развитие братских отношений между народами. Пранкеры подчеркнули, что их деятельность помогает людям лучше понимать происходящее на международной арене.

Вован и Лексус
пранки
Общество
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Кристина Воронина
К. Воронина
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
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