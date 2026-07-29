Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале

Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале

Правоохранители задержали второго фигуранта дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина, сообщил СК в Свердловской области в мессенджере МАКС. Ему предъявили обвинения в хулиганстве.

В Екатеринбурге еще одному местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве. <…> В рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства, — уточнили в СК.

Известно, что инцидент произошел 13 июля. Ученый и его заместитель заметили пятерых детей, застрявших на квадроциклах в поле. Зезин связался с родителями, чтобы безопасно доставить несовершеннолетних в поселок Исток. Однако у здания института их встретили несколько мужчин на внедорожниках, которые оскорбили Зезина, плюнули ему в лицо и жестоко избили при детях.

Ранее первый задержанный за избиение Зезина мужчина рассказал, что детей якобы насильно посадили в машину и увезли. По его словам, ребята были запуганы и плакали, а на одного из мальчиков замахивались палкой.