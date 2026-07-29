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29 июля 2026 в 19:38

Задержан второй фигурант по делу об избиении ученого Зезина на Урале

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Правоохранители задержали второго фигуранта дела об избиении ученого РАН Никиты Зезина, сообщил СК в Свердловской области в мессенджере МАКС. Ему предъявили обвинения в хулиганстве.

В Екатеринбурге еще одному местному жителю предъявлено обвинение в хулиганстве. <…> В рамках расследования уголовного дела об избиении двух мужчин предъявлено обвинение 39-летнему жителю областного центра в совершении группового хулиганства, — уточнили в СК.

Известно, что инцидент произошел 13 июля. Ученый и его заместитель заметили пятерых детей, застрявших на квадроциклах в поле. Зезин связался с родителями, чтобы безопасно доставить несовершеннолетних в поселок Исток. Однако у здания института их встретили несколько мужчин на внедорожниках, которые оскорбили Зезина, плюнули ему в лицо и жестоко избили при детях.

Ранее первый задержанный за избиение Зезина мужчина рассказал, что детей якобы насильно посадили в машину и увезли. По его словам, ребята были запуганы и плакали, а на одного из мальчиков замахивались палкой.

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Свердловская область
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избиения
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