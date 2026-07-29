Конфиденциальные данные британских чиновников слили в даркнет Более полумиллиона записей из файлов Минобразования Британии слили в даркнет

Хакеры похитили более полумиллиона конфиденциальных записей британского Министерства образования, пишет The Times со ссылкой на источники. В статье сказано, что украденные данные позже появились в даркнете.

Хакеры украли более полумиллиона конфиденциальных данных из Министерства образования. В результате серьезного повреждения систем безопасности утекли имена и адреса электронной почты чиновников, руководителей школ и сотрудников университетов, — говорится в материале.

Целью хакеров стала служба поддержки ведомства, которая обрабатывает запросы руководителей школ и местных органов власти. В даркнете также оказались записи из базы данных для отслеживания британских студентов, которые обучаются за границей.

Ранее хакеры заявили о взломе государственной налоговой системы Украины, из которой удалось получить данные об имуществе чиновников и силовиков. Так, на балансе Львовского горсовета и налоговой службы числятся BMW, Audi, Mercedes и Bentley. У директора департамента львовской налоговой службы и вовсе нашли жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров.