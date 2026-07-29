Инфантино продает ЧМ: УЕФА грозит бойкотом мундиаля — зреет конфликт с ФИФА

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино хочет продать долю прав на чемпионат мира частным инвесторам. Европейские страны пригрозили бойкотом турнира. Детали громкого конфликта ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) — в материале NEWS.ru.

Кому президент ФИФА хочет продать долю прав на чемпионаты мира по футболу

По информации The Telegraph и Financial Times, ФИФА планирует продать долю, предположительно около 20–30%, новой компании FIFA Forward Enterprise, которая будет контролировать чемпионат мира по футболу. Предварительные соглашения об условиях сделки, стоимость которой может составить около $20 млрд, уже подписаны. В ФИФА подтвердили эту информацию. Ожидается, что инвестиционную группу возглавит компания Thrive Capital, которую основал бизнесмен Джошуа Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа.

По задумке каждая из 211 национальных ассоциаций и членов ФИФА получит долю стоимостью около $20 млн. Ассоциации смогут либо сохранить ее, либо продать, чтобы получить дополнительный доход. Источники The Times утверждают, что после его последнего президентского срока (до 2031 года) Инфантино планируют назначить комиссаром новой компании. Президент ФИФА направил главам национальных федераций письмо с призывом до 19 сентября поддержать создание коммерческой структуры организации, пообещав в обмен субсидии.

Кто раскритиковал планы ФИФА

Планы продать доли прав на чемпионат мира вызвали волну негатива. УЕФА раскритиковал действия ФИФА.

«Это переходит черту, которую руководящие органы футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому вопросу очень серьезно. Душа футбола и управление им — не активы для торговли, особенно при полном отсутствии прозрачности в вопросе о том, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. Он не принадлежит ФИФА, чтобы его продавать», — заявили в УЕФА.

Энди Бернем Фото: Ian Davidson/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации Sky News, в качестве ответной меры европейские страны готовы даже бойкотировать чемпионат мира по футболу. УЕФА уже запланировал экстренную встречу на эту неделю. Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм также раскритиковал планы ФИФА.

«Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и каждую неделю, в любую погоду, под дождем или солнцем, стоят у кромки поля, поддерживая свои команды. Чемпионат мира — это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и он никогда никому не принадлежал настолько, чтобы его можно было продать. Называйте эту сделку как угодно, но стоит продать хоть часть — и вы предаете все. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда, и так будет всегда», — заявил он.

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что отношения Инфантино и Трампа вредят мировому футболу.

«Никто не имеет права продавать нашу игру», — написал он в соцсети Х.

Когда обострились отношения ФИФА и УЕФА

Отношения ФИФА и УЕФА усложнились из-за разного видения развития футбола. Конфликт обострился во время ЧМ-2026 после отмены красной карточки нападающему сборной США Фоларину Балогуну. Он был удален в матче против Боснии и Герцеговины в 1/16 финала за грубый фол на защитнике Тарике Мухаремовиче. Балогун ударил соперника шипами сзади по ноге.

За два дня до игры 1/8 финала ЧМ-2026 США — Бельгия Трамп позвонил в ФИФА с просьбой отменить нападающему американской сборной красную карточку и разрешить ему выйти на поле. Впервые в истории чемпионатов мира было принято решение «отложить» удаление лучшего бомбардира хозяев турнира. После этого Трамп написал в соцсетях: «Спасибо ФИФА, что исправили несправедливое решение».

Фото: Global Look Press

«Это был не фол, даже не нарушение. Два парня бежали на полной скорости и врезались друг в друга. А этот судья… Он вынес решение, в которое никто не мог поверить — даже команда соперника! Балогун ничего плохого не сделал! Он — наш лучший игрок, очень важный! И этот судья дал ему красную… Я даже не знал, что такое красная карточка. Потом мне рассказали, что Балогун не сможет играть в следующем матче. Это очень несправедливо. Как вы можете отстранять человека от игры, которая еще не была сыграна? Так что — да, я попросил ФИФА, чтобы они пересмотрели этот эпизод. Я говорил с человеком, которого очень уважаю. Теперь уровень уважения [к Инфантино] вырос в 10 раз», — сказал Трамп.

Это возмутило Королевский футбольный союз Бельгии (KBVB), который подал протест. Однако ФИФА признала жалобу неприемлемой. УЕФА также негативно воспринял эту новость.

«Решение <...> приостановить на год применение автоматической одноматчевой дисквалификации после красной карточки, показанной игроку Фоларину Балогуну, пересекло красную линию. Футбол, как и любой другой вид спорта, опирается на правила, которые являются основой честной, добросовестной и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают интерпретацию. В данном случае — нет», — отметили в УЕФА.

Решение ФИФА об отмене удаления Балогуна нарушает позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о невмешательстве политики в спорт, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Фоларин Балогун (слева) и Маурисио Почеттино, главный тренер сборной США, разговаривают с судьей во время матча на чемпионате мира по футболу FIFA 2026 Фото: Xinhua/Cao Can/Global Look Press

«Есть факт давления со стороны США как хозяев чемпионата мира. Они используют свой авторитет. Если действительно был звонок в ФИФА из Белого дома, то это можно расценивать по-разному. Это то, о чем две недели назад говорил МОК: нельзя допускать политического, финансового давления на спортивные организации. Если это было так, это плохая и печальная новость. Насколько я понимаю, на чемпионатах мира еще такого не было», — считает Свищев.

Балогун вышел в стартовом составе, но это не помогло США. Бельгия победила со счетом 4:1.

«Инфантино заблудился, его надо остановить»

Инфантино слишком увлекся вопросами коммерции, забыв о защите интересов федераций и игроков, заявил NEWS.ru почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков. По его мнению, если ФИФА не уладит вопрос с УЕФА, то «начнутся бунты».

«Пока слишком мало конкретики по этому вопросу. Пишут про создание акционерной компании, которая будет управлять мужскими и женскими чемпионатами мира, а также клубными чемпионатами мира, продажу доли физическим лицам, но пока все это не складывается в единую логику. Что будет на самом деле? За кем останется контроль? Кто будет составлять календарь чемпионатов мира, выбирать хозяев турниров, защищать интересы федераций, а самое главное — игроков? Мне кажется, в ФИФА забыли про это. Эти вещи ушли на второй план. Все только коммерция и коммерция. Я думаю, Инфантино заблудился и надо его остановить, иначе начнутся бунты», — сказал Колосков.

Cборные США и Бельгии во время чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Dirk Waem/Keystone Press Agency/Global Look Press

Он добавил, что проведение чемпионата мира по футболу невозможно без участия европейских сборных. По мнению Колоскова, УЕФА может поставить жесткую позицию в вопросе продажи доли прав на мундиаль.

«Никакого чемпионата мира по футболу не будет, если УЕФА не будет участвовать. Все развалится. Это должны все понимать. Без европейских сборных не может быть чемпионата мира. До следующих выборов президента ФИФА (в марте 2027 года. — NEWS.ru) слишком мало времени, и УЕФА не сумеет подготовить своего кандидата. Однако УЕФА может жестко поставить вопрос, что без их мнения такие решения нельзя принимать и с ними нужно считаться», — сказал Колосков.

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