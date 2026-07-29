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29 июля 2026 в 21:40

Генпрокурор США пообещал выяснить правду по делу экс-главного инфекциониста

Расследование против бывшего главного инфекциониста Фаучи начали в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Генеральный прокурор американского штата Флорида Джеймс Утмайер заявил в соцсети X о начале расследования против бывшего главного инфекциониста США Энтони Фаучи. Он пообещал выяснить правду.

Мое ведомство начинает расследование в отношении доктора Фаучи. Давно пора выяснить правду о том, что происходило во время пандемии COVID, — заявил Утмайер.

Ранее директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что Фаучи пытался скрыть факт американского финансирования исследований в Уханьском институте вирусологии. В свой последний день на посту, 19 июня, она также обнародовала не сокрытые материалы о происхождении COVID-19.

До этого Габбард сообщала, что исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

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