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12 июня 2026 в 20:50

«Катастрофическое воздействие»: в США раскрыли ложь о биолабораториях

В Нацразведке США заявили об угрозе глобальной катастрофы из-за биолабораторий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Исследования с использованием опасных патогенов в финансируемых США зарубежных биолабораториях могут представлять угрозу глобального масштаба, заявила в соцсети X директор Национальной разведки США Тулси Габбард. По ее словам, американские политики скрывали информацию об исследованиях и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду.

Несмотря на очевидный потенциал катастрофического глобального воздействия, который могут нести исследования опасных патогенов и биолаборатории, политики и так называемые специалисты в сфере здравоохранения <...> неоднократно лгали согражданам относительно существования финансируемых и поддерживаемых США биолабораторий. Они не только лгали, но и угрожали тем, кто пытался раскрыть правду, — заявила Габбард.

По ее словам, в ряде таких лабораторий проводились или продолжают проводиться исследования с опасными и высокозаразными патогенами, включая работы по повышению их вирулентности. Габбард также сообщила, что американская разведка продолжает изучать деятельность этих объектов, их местонахождение и характер проводимых исследований.

Ранее Пентагон опубликовал документы, в которых ученые, опрошенные Центральным разведывательным управлением США, призывали разведку скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах. Таким образом в ЦРУ хотели сохранить спокойствие населения.

США
Тулси Габбард
биолаборатории
патогены
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