Ученые США призывали не замечать сообщения об НЛО РИА Новости: в США призывали разведку скрывать или опровергать сообщения об НЛО

Ученые, опрошенные Центральным разведывательным управлением США, призывали разведку скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные Пентагоном и ранее засекреченные документы. Таким образом в ЦРУ хотели сохранить спокойствие населения.

Мы рекомендуем, чтобы органы национальной безопасности немедленно предприняли шаги по лишению неопознанных летающих объектов присвоенного им особого статуса и ореола таинственности, который они, к сожалению, приобрели, — говорится в заключении экспертной комиссии 1991 года.

Ранее пользователи Сети сочли доказательством существования ангелов вторую часть рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном по приказу американского президента Дональда Трампа. На одном из роликов, снятых в июне 2020 года над водоемом у американской военной базы, они заметили странное существо.

До этого Агентство национальной безопасности США рассекретило документы с детальными описаниями неопознанных летающих объектов. Среди прочего в файлах упоминается дисковидный НЛО, излучавший свет, который превосходил по яркости Солнце, а по размерам достигал половины лунного диска.