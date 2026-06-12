Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 июня 2026 в 20:23

Ученые США призывали не замечать сообщения об НЛО

РИА Новости: в США призывали разведку скрывать или опровергать сообщения об НЛО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Ученые, опрошенные Центральным разведывательным управлением США, призывали разведку скрывать или опровергать сообщения о неопознанных летающих объектах, сообщает РИА Новости со ссылкой на опубликованные Пентагоном и ранее засекреченные документы. Таким образом в ЦРУ хотели сохранить спокойствие населения.

Мы рекомендуем, чтобы органы национальной безопасности немедленно предприняли шаги по лишению неопознанных летающих объектов присвоенного им особого статуса и ореола таинственности, который они, к сожалению, приобрели, — говорится в заключении экспертной комиссии 1991 года.

Ранее пользователи Сети сочли доказательством существования ангелов вторую часть рассекреченных материалов об НЛО, опубликованную Пентагоном по приказу американского президента Дональда Трампа. На одном из роликов, снятых в июне 2020 года над водоемом у американской военной базы, они заметили странное существо.

До этого Агентство национальной безопасности США рассекретило документы с детальными описаниями неопознанных летающих объектов. Среди прочего в файлах упоминается дисковидный НЛО, излучавший свет, который превосходил по яркости Солнце, а по размерам достигал половины лунного диска.

США
ЦРУ
Пентагон
документы
ученые
призыв
спокойствие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД РФ присмотрелись к военно-биологической деятельности США на Украине
В Подмосковье вместо пляжа девушка попала в реанимацию
Россия призвала ФРГ признать преступления Третьего рейха геноцидом
«Неонацизм в действии»: Захарова оценила указ Зеленского о русском языке
Один человек погиб в результате атак ВСУ под Брянском
ЕС анонсировал переговоры о вступлении Украины и Молдавии
Путин назначил нового руководителя своей канцелярии
Украина исключила русский из списка подлежащих защите языков
Анна Седокова поделилась своими страхами после смерти Яниса Тиммы
Неелова описала эмоции после награждения в Кремле
Над Тульской областью сбили 17 украинских беспилотников
«Катастрофическое воздействие»: в США раскрыли ложь о биолабораториях
Обнаружены останки жертв Волынской резни
В Минобороны подсчитали количество сбитых за сутки дронов ВСУ
Защита Промеса запросила судебно-психиатрическую экспертизу
Ученые США призывали не замечать сообщения об НЛО
Ужасная авария забрала жизнь известного композитора в Петербурге
Снег, ледяные дожди и заморозки до -8 градусов: погода в Москве осенью
Сумка из кожи тираннозавра оказалась никому не нужна
Вдова Задорнова приватизирует шутки спустя девять лет после его смерти
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно
Общество

Рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно, и бюджетно

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета
Семья и жизнь

Обрезка плодовых деревьев: как помочь яблоне, сливе и груше в разгар лета

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.