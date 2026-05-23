В США раскрыли файлы об НЛО ярче Солнца и размером с Луну

Newsweek: файлы АНБ США содержат описания НЛО ярче Солнца и размером с Луну

Агентство национальной безопасности США рассекретило документы с детальными описаниями неопознанных летающих объектов. Среди прочего в файлах упоминается дисковидный НЛО, излучавший свет, который превосходил по яркости Солнце, а по размерам достигал половины лунного диска, пишет Newsweek.

В одном из отчетов говорится об объекте на низкой высоте с двумя желтыми огнями, бесшумно изменившем курс с северного на западное направление. Другой свидетель описал «светящееся излучение протяженностью 22 метра, расходящееся по спирали от черной центральной точки».

Все материалы имели особый гриф секретности. Он использовался для наиболее чувствительного отдела радиотехнической разведки.

Ранее стало известно, что более 1 млрд пользователей посетили сайт с опубликованными Пентагоном материалами о контактах США с неопознанными летающими объектами. В американском военном ведомстве пообещали продолжить публикацию новых файлов. Дату выхода третьей партии документов пообещали объявить позднее.

До этого сообщалось, что Вооруженные силы Украины целенаправленно изучают неопознанные летающие объекты, для чего был разработан специальный документ за подписью главнокомандующего. С началом боевых действий исследование НЛО в украинском пространстве стало скорее военной задачей.