Суд принял новое решение по делу экс главного связиста ВС России Военный суд увеличил срок до 19 лет для экс главного связиста ВС РФ Арсланова

2-й западный окружной военный суд отклонил апелляционные жалобы защиты и увеличил срок бывшему главному связисту российской армии Халилу Арсланову с 17 до 19 лет колонии строгого режима. Также удовлетворен иск Генпрокуратуры на сумму более 1,4 млрд рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Помимо срока, Арсланову повышен штраф — до 60,5 млн рублей. Он лишен воинского звания, орденов «За военные заслуги», Жукова и медали «За заслуги перед Отечеством».

Наказание усилено и для других фигурантов. Павел Кутахов получил восемь лет (было семь), бывший сотрудник военного представительства Игорь Яковлев лишен звания капитана 1 ранга в отставке.

Помимо хищений при поставках радиостанций и оборудования для космической связи на сумму свыше 1,6 млрд, Арсланов осужден за взятку в 12 млн от руководителя Ярославского радиозавода. Сам экс главный связист называл обвинения надуманными, настаивая, что радиостанции не имеют рыночной стоимости, а его имущество приобретено в кредит.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил полковника запаса Вооруженных сил России Сергея Артамонова к пяти годам колонии общего режима. Бывшего военнослужащего признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. Суд также лишил его воинского звания и государственной награды.