Эксперт рассказал, как правильно провести последний день перед ЕГЭ

В последний день перед ЕГЭ важно избегать перегрузки, заявил в беседе с NEWS.ru преподаватель истории и обществознания, эксперт-разработчик ЕГЭ Сергей Стецюк. По его словам, не стоит пытаться охватить весь учебный материал заново — лучше сосредоточиться на закреплении пройденного и разборе типичных ошибок.

Перед экзаменом часто возникает соблазн пройти всю программу заново. На практике этот этап подходит для другого: закрепить уже изученное, упорядочить темы и убрать типичные ошибки, — сказал Стецюк.

Эксперт добавил, что отличники чаще всего терпят неудачу из‑за недооценки формата экзамена и переоценки своих общих знаний. Поэтому в завершающей стадии важны не авральный темп и количество часов, а точность, дисциплина и внимательное изучение требований текущего года, заключил он.

Ранее психолог Анастасия Лысакова рассказала, что во время ЕГЭ необходимо выделить себе три минуты на осознанную панику. Такой подход поможет пережить эмоции, а не «загасить» их. Психолог подчеркнула, что также важна групповая поддержка. Она посоветовала практиковать объятия перед входом в школу, чтобы снизить уровень кортизола.

Общество
экзамены
ЕГЭ
школы
Вероника Филина-Коган
В. Филина-Коган
Степанида Королева
С. Королева
