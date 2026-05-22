22 мая 2026 в 21:01

«Из-за киевской агрессии»: Пушилин назвал число пострадавших от атак ВСУ

Пушилин: восемь человек пострадали в результате атаки ВСУ на ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Восемь человек, в том числе ребенок, пострадали в результате атаки ВСУ по Донецкой Народной Республике, заявил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Восемь мирных жителей республики, в том числе ребенок, пострадали сегодня из-за киевской агрессии, — сообщил Пушилин.

По его словам, тяжелые ранения получил один человек, еще двое — средней тяжести. Также в результате атаки были повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, жилые дома и автомобили.

До этого мирная жительница погибла в Брянской области после удара украинского дрона «Дартс» по гражданскому автомобилю. Врио главы региона Егор Ковальчук рассказал, что водитель получила осколочные ранения, но выжила. Ее доставили в больницу.

До этого дрон Вооруженных сил Украины взорвался на территории предприятия в селе Ясные Зори Белгородской области. По предварительной информации, в результате удара есть один пострадавший, ему оказали помощь.

Атаке украинских БПЛА также подвергся Донецк. Ранения получили четверо мирных жителей в Петровском и Калининском районах. Как уточнил мэр города Алексей Кулемзин, среди пострадавших — мужчина, женщина, 20-летний молодой человек и 24-летняя девушка.

