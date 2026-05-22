Три страны решили усилить поддержку Украины после удара по Старобельску Великобритания, ФРГ и Франция усилят помощь Киеву после удара ВСУ по колледжу

Великобритания, Германия и Франция намерены нарастить поддержку Украины, сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера. Заявление появилось после онлайн-переговоров с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и лидера Украины Владимира Зеленского, оно совпало с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.

В сообщении говорится, что лидеры подтвердили готовность усилить поддержку украинским властям в ближайшие месяцы. Пока не уточняется, какой именно вид помощи будет адресован Киеву и в каком объеме.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что жертвами атаки беспилотников ВСУ на здание общежития в Старобельске в ЛНР стали шесть человек. Российский лидер заслушал доклады главы республики Леонида Пасечника, министра обороны Андрея Белоусова, министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и директора ФСБ Александра Бортникова.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «оскотиниванием» радость киевского руководства после атаки на колледж в Старобельске. Дипломат заявила, что после новости о срочном заседании Совбеза ООН Киев начал продвигать версию о якобы атаке на военный объект.