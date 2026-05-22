22 мая 2026 в 20:59

Три страны решили усилить поддержку Украины после удара по Старобельску

Великобритания, ФРГ и Франция усилят помощь Киеву после удара ВСУ по колледжу

На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета На месте обрушения здания общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Великобритания, Германия и Франция намерены нарастить поддержку Украины, сообщила канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера. Заявление появилось после онлайн-переговоров с участием президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца и лидера Украины Владимира Зеленского, оно совпало с атакой ВСУ на колледж в Старобельске.

В сообщении говорится, что лидеры подтвердили готовность усилить поддержку украинским властям в ближайшие месяцы. Пока не уточняется, какой именно вид помощи будет адресован Киеву и в каком объеме.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что жертвами атаки беспилотников ВСУ на здание общежития в Старобельске в ЛНР стали шесть человек. Российский лидер заслушал доклады главы республики Леонида Пасечника, министра обороны Андрея Белоусова, министра по чрезвычайным ситуациям Александра Куренкова и директора ФСБ Александра Бортникова.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «оскотиниванием» радость киевского руководства после атаки на колледж в Старобельске. Дипломат заявила, что после новости о срочном заседании Совбеза ООН Киев начал продвигать версию о якобы атаке на военный объект.

