Путин сообщил о жертвах атаки ВСУ в ЛНР Путин: при атаке ВСУ на коллендж в Сторобельске погибли шесть человек

Жертвами атаки беспилотников ВСУ по зданию общежития в Старобельске в ЛНР стали шесть человек, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что власти РФ сделают абсолютно все возможное, чтобы оказать оперативную помощь пострадавшим и семьям погибших в этой трагедии, передает пресс-служба Кремля.

Еще 15 человек считаются без вести пропавшими. Сейчас на месте происшествия продолжаются восстановительные работы, а раненые получают необходимую медицинскую помощь в республиканских больницах. В память о погибших и пострадавших Путин объявил минуту молчания.

Президент также отметил, что «неонацистская власть» Киева нанесла террористический удар по общежитию колледжа в Старобельске не случайно. Москва обещает не оставить это преступление без ответа.

