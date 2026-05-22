«Меркантильный подход»: политолог о признании Рубио в поставках оружия ВСУ

Слова госсекретаря США Марко Рубио о продолжении военной помощи Украине доказывают, что Россия не должна полагаться на американцев, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его мнению, Вашингтон руководствуется исключительно корыстными мотивами.

Не думаю, что Рубио сейчас делает эти заявления [о поставках оружия ВСУ], потому что Штаты что-то готовят, хотят сделать какой-то шаг против России. Но его слова доказывают, что американцы нам не друзья и полагаться на них нельзя. Нужно ко всему этому серьезно относиться и помнить, что уже пятый год именно эти поставки оружия сохраняют Украину на плаву. То, что хорошо для американского ВПК, хорошо и для США в целом. Поэтому они продают это оружие на деньги, которые предоставляет Европа, но не отдают, условно говоря, бесплатно, — сказал Блохин.

Он подчеркнул, что подходы президента США Дональда Трампа и его предшественника Джо Байдена к поддержке Украины существенно различаются. По словам политолога, при администрации Байдена ВСУ получали вооружение практически на безвозмездной основе. Как отметил эксперт, хотя официально заявлялось о предоставлении оружия в кредит, на самом деле не ожидалось, что Киев будет его оплачивать.

Сейчас США продают оружие, но не то, которое позарез нужно Украине, а то, которое особо не требуется Вашингтону. То есть Tomahawk, которые задействованы на иранском направлении, понятно, они поставлять не будут. И здесь, в принципе, никакой коллизии, по версии Трампа, нет. Если в Европе будут деньги, то и поставки будут. А то вооружение, которое необходимо задействовать, например, на Ближнем Востоке или в Азии, они продавать не будут. Поэтому подход такой, меркантильный, — заключил Блохин.

Ранее Рубио заявил, что США продолжают участвовать в программе коллективных поставок оружия Украине, финансируемой странами — членами НАТО. По его словам, никаких изменений в этой схеме не произошло.