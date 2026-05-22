Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию

Роспотребнадзор поставил на паузу ввоз в Россию и оборот на территории страны партий минеральной воды «Джермук», об этом ведомство сообщило в мессенджере МАКС. Временная санитарная мера действует с 28 апреля 2026 года.

Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды «Джермук». Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. <…> Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре указали, что в продукции было обнаружено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Ведомство держит на контроле ситуацию с оборотом минеральной воды.

Ранее Роспотребнадзор принял меры по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАДы). Благодаря работе ведомства удалось заблокировать более 13,6 тыс. подобных площадок. В ведомстве отметили, что среди выявленных ресурсов были интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным значениям.