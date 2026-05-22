Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 18:24

Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию

Роспотребнадзор приостановил ввоз минеральной воды «Джермук» в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Роспотребнадзор поставил на паузу ввоз в Россию и оборот на территории страны партий минеральной воды «Джермук», об этом ведомство сообщило в мессенджере МАКС. Временная санитарная мера действует с 28 апреля 2026 года.

Роспотребнадзор ввел временную санитарную меру по приостановлению ввоза и оборота в России всех партий минеральной воды «Джермук». Указанная продукция не соответствует информации, указанной в маркировке. <…> Введение в заблуждение относительно лечебных свойств продукции может привести к неэффективному лечению, ухудшению здоровья, — отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре указали, что в продукции было обнаружено превышение содержания гидрокарбоната — иона, хлоридов и сульфатов. Ведомство держит на контроле ситуацию с оборотом минеральной воды.

Ранее Роспотребнадзор принял меры по блокировке интернет-ресурсов, предлагающих к продаже запрещенные биологически активные добавки (БАДы). Благодаря работе ведомства удалось заблокировать более 13,6 тыс. подобных площадок. В ведомстве отметили, что среди выявленных ресурсов были интернет-страницы, где предлагалась продукция, содержащая нормируемые вещества в количествах, не соответствующих установленным значениям.

Власть
Роспотребнадзор
Россия
продукция
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москвичка попала в больницу после встречи со змеей в огороде
Студентку приговорили к пяти годам колонии за попытку вступить в РДК
Багажная лента вьетнамского аэропорта «кормила» предприимчивого россиянина
Труп в диване, учитель-онанист, упавший балкон: главные ЧП недели
«Есть над чем работать»: Путин об эффективности российских БПЛА
Финансист бригады ВСУ промотал зарплаты бойцов в казино
Стало известно, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве
Политолог предположил, в чем кроется причина русофобии Санду
Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО
Путин выразил уверенность в успехе российских военных
Удар по колледжу в Старобельске: сколько жертв, что сказал Путин, детали
Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции
Эксперт назвал типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ
Путин раскрыл, на что готовы власти после наводнения в Дагестане
«За Старобельск»: российские бойцы отправили ВСУ послание
Путин заявил, что потери на СВО не напрасны
Журналистка рассказала, к чему Киев подталкивает украинских женщин
Мужчину насмерть зажало между машинами в Москве
Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию
Военэксперт рассказал о «подразделениях мажоров» в ВСУ
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.