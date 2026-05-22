Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 мая 2026 в 18:40

Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции

Швейцария присоединилась к 20-му пакету санкций Евросоюза против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Федеральный совет Швейцарии присоединился к мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений в отношении семи предприятий из других стран, говорится в заявлении кабмина. Под заморозку активов и запрет на въезд или транзит через Швейцарию попали 115 новых физических и юридических лиц, включая представителей российского ВПК и энергетического сектора.

115 новых физических лиц, компаний и организаций подлежат замораживанию активов и запрету на предоставление активов или экономических ресурсов. Этим лицам также запрещен въезд в Швейцарию или транзит через нее, — говорится в сообщении.

При этом Берн решил пока не вводить санкции против семи компаний, расположенных в третьих странах, но принимает оперативные меры для предотвращения обхода ограничений. Более строгий экспортный контроль введен в отношении 60 дополнительных компаний в торговом секторе.

Швейцария также присоединилась к мерам ЕС против так называемого российского теневого флота. В отношении 46 новых судов вводятся масштабные запреты на куплю-продажу и использование морских услуг. Одновременно снимаются существующие ограничения в отношении 11 судов. Кроме того, вводится запрет на операции с 20 российскими банками и семью финансовыми посредниками из третьих стран, уточнили в швейцарском правительстве.

Ранее глава британского Минторга Крис Брайант принес извинения за принятое решение ослабить санкционные меры в отношении РФ, вызванное необходимостью не допустить нехватки дизеля и авиакеросина. В своем выступлении перед парламентариями министр признал, что действовал в этой ситуации «неловко».

Европа
Швейцария
санкции
Евросоюз
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Багажная лента вьетнамского аэропорта «кормила» предприимчивого россиянина
Труп в диване, учитель-онанист, упавший балкон: главные ЧП недели
«Есть над чем работать»: Путин об эффективности российских БПЛА
Финансист бригады ВСУ промотал зарплаты бойцов в казино
Стало известно, сколько человек отпразднуют Курбан-байрам в Москве
Политолог предположил, в чем кроется причина русофобии Санду
Военэксперт раскрыл, что стало с «мажорами» на Украине после начала СВО
Путин выразил уверенность в успехе российских военных
Удар по колледжу в Старобельске: сколько жертв, что сказал Путин, детали
Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции
Эксперт назвал типичные ошибки при подготовке к ЕГЭ
Путин раскрыл, на что готовы власти после наводнения в Дагестане
«За Старобельск»: российские бойцы подписали боеприпасы для удара по ВСУ
Путин заявил, что потери на СВО не напрасны
Журналистка рассказала, к чему Киев подталкивает украинских женщин
Мужчину насмерть зажало между машинами в Москве
Популярную минеральную воду запретили ввозить в Россию
Военэксперт рассказал о «подразделениях мажоров» в ВСУ
Психиатр заявил, что внучка убитого экс-мэра Самары может быть наркоманкой
Путин назвал ошибки в работе властей неизбежным явлением
Дальше
Самое популярное
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России
Общество

«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души
Общество

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.