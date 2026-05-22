Нейтральная страна Европы решила поддержать антироссийские санкции

Федеральный совет Швейцарии присоединился к мерам 20-го пакета санкций Евросоюза против России, за исключением ограничений в отношении семи предприятий из других стран, говорится в заявлении кабмина. Под заморозку активов и запрет на въезд или транзит через Швейцарию попали 115 новых физических и юридических лиц, включая представителей российского ВПК и энергетического сектора.

При этом Берн решил пока не вводить санкции против семи компаний, расположенных в третьих странах, но принимает оперативные меры для предотвращения обхода ограничений. Более строгий экспортный контроль введен в отношении 60 дополнительных компаний в торговом секторе.

Швейцария также присоединилась к мерам ЕС против так называемого российского теневого флота. В отношении 46 новых судов вводятся масштабные запреты на куплю-продажу и использование морских услуг. Одновременно снимаются существующие ограничения в отношении 11 судов. Кроме того, вводится запрет на операции с 20 российскими банками и семью финансовыми посредниками из третьих стран, уточнили в швейцарском правительстве.

Ранее глава британского Минторга Крис Брайант принес извинения за принятое решение ослабить санкционные меры в отношении РФ, вызванное необходимостью не допустить нехватки дизеля и авиакеросина. В своем выступлении перед парламентариями министр признал, что действовал в этой ситуации «неловко».